Германия готовит второй пакет инвестиций

Одного пакета инвестиций для оживления экономики Германии оказалось мало, передает Немецкая волна. 16 декабря федеральный канцлер Ангела Меркель сообщила, что в середине января будет принят второй многомиллиардный пакета.

Выступая во вторник, 16 декабря, с речью в Центре европейских экономических исследований в Мангейме, канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что когда избранный президент США Барак Обама займет свой пост в Белом доме 20 января и начнет реализацию американского пакета по оживлению конъюнктуры, самое время будет одобрить и второй пакет многомиллиардных инвестиций в Германии. Она отметила, что первого такого пакета оказалось недостаточно.

Ангела Меркель выразила мнение, что быстрых результатов можно добиться, в первую очередь, в дорожном строительстве.

Между тем, как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министерство экономики ФРГ, правительство полагает, что в будущем году экономика в стране сократится на 3 или даже более процентов. Если прогноз сбудется, это станет самым сильным обвалом конъюнктуры за всю послевоенную историю Германии.