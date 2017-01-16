Британский фунт упал до 3-месячного минимума, испугавшись "жесткого Brexit"

Фунт стерлингов удерживается вблизи трехмесячных минимумов на азиатских торгах понедельника после того, как сообщения в СМИ о готовности британского правительства к "жесткому Brexit" возродили страхи инвесторов о последствиях предстоящего выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

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Фунт заставил инвесторов переключить на себя внимание с доллара, который на предыдущих сессиях оказался под давлением, поскольку инвесторы размышляли над тем, чего ждать от экономической политики избранного президента США Дональда Трампа, вступающего в должность в пятницу, пишет Рейтер.

Британская валюта опускалась до $1,1983 на слабых утренних торгах - минимума с начала октября. Фунт снизился на 1,2 процента к предыдущему закрытию до $1,2027.

По словам дилеров, отчасти реакция рынка связана с сообщением в газете The Sunday Times о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на этой неделе сигнализирует о планируемом "жестком Brexit", сказав, что она готова уйти с единого европейского рынка в обмен на возврат контроля над границами страны.

Инвесторы опасаются, что подобный решительный разрыв связей с единым рынком навредит британскому экспорту и отпугнет зарубежных инвесторов.

Евро вырос на 1 процент до 0,8828 фунта. Фунт также потерял 1,8 процента к безопасной иене до 137,11.

Доллар сбавил 0,4 процента к иене до 114,03, вновь приблизившись к минимуму прошлой недели в 113,75.

Индекс доллара, поддерживаемый ослаблением фунта, прибавил 0,3 процента до 101,47. Евро снизился на 0,2 процента к доллару до $1,0617.