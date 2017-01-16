Акционеры "Финбанка" планируют ликвидировать финансовое учреждение

Акционеры «Финбанка» (г. Одесса), ключевым из которых, по данным Национального банка, является гражданин Украины Александр Грановский, планируют ликвидировать финансовое учреждение.

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Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно повестке дня внеочередного общего собрания акционеров банка, которое состоится 1 февраля, акционеры рассмотрят вопрос о ликвидации финучреждения по инициативе собственников, назначат ликвидационную комиссию, а также утвердят порядок и сроки ликвидации.

Справка УНИАН. «Финбанк» (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года и по состоянию на 1 октября 2016 года занимал 63 место среди 100 работающих банков по объему активов.

В 2015 году народный депутат Украины Юрий Береза заявил, что «Финбанк» связан с лидером террористической группировки «Оплот» Евгением Жилиным, который воюет на стороне террористов «ДНР».

Грановский приобрел его в собственность в октябре 2014 года, заключив соглашение с бывшим контролером банка Борисом Кауфманом.

11 января этого года Национальный банк признал неплатежеспособным «Платинум Банк», который также принадлежит Кауфману и Григорию Гуртовому.