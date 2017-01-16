В поддержку гривни: НБУ хочет продать банкам $50 миллионов

Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже валюты объемом до 50 млн долл., в то время как на прошлой неделе регулятор проводил несколько аукционов объемом в 100 млн долл.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, заявки банков на покупку валюты принимаются до 11:30.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 16 января, к 11:00 установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.

По данным НБУ, к этому часу сделки на межбанке не проводились.