В поддержку гривни: НБУ хочет продать банкам $50 миллионов
11:22, 16 января 2017Финансы
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Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 16 января, к 11:00 установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.
Нацбанк объявил аукцион по продаже валюты / Фото УНИАН
Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже валюты объемом до 50 млн долл., в то время как на прошлой неделе регулятор проводил несколько аукционов объемом в 100 млн долл.
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Согласно сообщению на сайте регулятора, заявки банков на покупку валюты принимаются до 11:30.
Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 16 января, к 11:00 установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.
По данным НБУ, к этому часу сделки на межбанке не проводились.
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