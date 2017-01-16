Гривня продолжает пике - на межбанке 27,90 за доллар

В понедельник, 16 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,77/27,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4056/29,5433 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,7526 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 22 сделки на сумму 6,4 млн долл.