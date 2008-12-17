Наличный курс: доллар в обменниках Киева продают по 9,20 грн.

Обменники Киева покупают доллар США по курсу 8,50 грн., продают по 9,20 грн., евро продают по 13 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 8,10/8,25 грн., евро – 11,30/11,70 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,40/8,85 грн., евро – 11,40/12,50 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,90 грн., евро – 11,60/12,60 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 8,30/8,95 грн., евро – 11,60/12,60 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 8,25/8,85 грн., евро – 11,50/12,70 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,00/8,40 грн., евро – 10,50/11,50 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,40/8,85 грн., евро – 11,4312/12,35 грн.

Нацбанк сегодня вновь понизил официальный курс гривни на 8 копеек – до 7,7383 грн./долл. США. Официальный курс гривна/евро составил 10,5937 грн.

Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г. соответственно.