Байден призвал Украину выполнять требования МВФ и проводить реформы в энергетическом секторе

Вице-президент США Джозеф Байден призвал Украину выполнять требования Международного валютного фонда и осуществлять реформы в энергетическом секторе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

По словам Байдена, благодаря принятым жизненно важным шагам украинская экономика снова демонстрирует рост. В то же время вице-президент США отметил, что все еще остается много работы для того, чтобы Украина могла использовать свой потенциал.

"Продолжайте сотрудничать с МВФ, чтобы внедрять жесткие реформы, которые сделают украинскую экономику устойчивой. Продолжайте очищать банковскую систему. Добивайтесь прогресса в реформировании энергетического сектора, чтобы устранять зависимость Украины от российского газа", - сказал Байден.

Также он призвал продолжать процесс приватизации государственных предприятий, что должно происходить прозрачно.

"Создавайте бизнес-климат с ответственной, правовой и регулятивной системой, которая сделает Украину местом для инвестирования", - сказал Байден.

Он отметил, что реализация этих шагов не является легкой задачей, но и не было легкой задачей для Украины то, чего уже удалось достичь.