Украина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст – Розенко

Украина не брала на себя фиксированных обязательств повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы, поэтому правительство не будет делать каких-либо шагов в данном направлении, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью одному из телеканалов.

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«Я хочу вам сказать о том, что у нас нет никаких фиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в других обязательствах перед другими институциями. Я уверен, что нынешнее правительство и власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста», - отметил вице-премьер.

По его словам, сейчас идет постепенное повышение пенсионного возраста для женщин, но это последствия той реформы, которую в свое время проводило правительство Януковича - Азарова в 2011 году.

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«И, как видите, повышение пенсионного возраста положительно никак не повлияло на дефицит Пенсионного фонда, который по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 млрд грн, то сегодня это более 140 млрд грн дотаций из бюджета Пенсионному фонду. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета не уменьшился, а увеличился», - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, проведение в Украине пенсионной реформы является одной из ключевых реформ, озвученных основным кредитором страны - Международным валютным фондом. При этом задачей реформы является сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 150 млрд грн и будет покрыт преимущественно за счет дотаций из государственного бюджета. По расчетам правительства, сокращение дефицита ПФ возможно за счет детенизации зарплат и повышения уровня платежной дисциплины, в частности, дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа в Пенсионный фонд. На текущий момент из 16 млн работающих граждан Украины ЕСВ платят не более 10 млн.