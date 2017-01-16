В Prozorro зарегистрировано 205 сомнительных тендеров с риском потери 1,5 миллиарда

В системе электронных государственных закупок Prozorro зарегистрировано 205 сомнительных тендеров, проведение которых может привести к потере 1,51 млрд грн бюджетных средств.

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Соответствующая информация опубликована на портале официальной системы мониторинга госзакупок Dozorro.

Как сообщал УНИАН, экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившихся на всех госзаказчиков с 1 августа 2016 года, по состоянию на 10 января составила 18,77 млрд грн. Минэкономразвития рассчитывает в 2017 году достичь экономии в 50 млрд грн.

Справка УНИАН. Мониторинговый портал Dozorro - это платформа, где каждый участник системы Prozorro (поставщик, заказчик, контролирующий орган, гражданин) может дать обратную связь государственному заказчику или поставщику, обсудить и оценить условия конкретной закупки, проанализировать закупки отдельного государственного органа или учреждения, подготовить и подать официальное обращение в контролирующие органы.