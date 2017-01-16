Министр соцполитики рассказал о новых идеях по пенсионной реформе

Министерство социальной политики Украины в рамках реформы пенсионной системы предлагает уменьшить страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту до 15 лет по состоянию на 1 января 2018 года, что позволит 30% граждан претендовать на пенсию, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на его главу Андрея Реву.

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"Если раньше предлагалось на момент выхода на пенсию, - за время "ч" было взято 1 января 2021 года – обязательным требованием получения пенсии потенциальный пенсионер на эту дату должен иметь не меньше 20 лет страхового стажа, при этом общего – 30 лет, тогда только 8% украинцев могли бы претендовать на пенсию. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить эту страховую цифру до 15 лет, но на момент 1 января 2018 года, и тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение", - цитирует Реву пресс-служба Минсоцполитики.

Рева отметил, что такой срок дан, чтобы "все молодые начали платить взносы, а старшие начали приводить в порядок свою страховую пенсионную картину с оплатой единого социального взноса".

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года Рева отмечал, что в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.