Межбанк: доллар вырос до 8,53/8,77 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,3550/8,5350, к 11:00 цены выросли до 8,5300/8,7700 грн.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2960/0,3050, а к 11:00 цены поднялись до 0,3040/0,3170.

В России курс доллар-рубль упал, к 11:00 установился на уровне 27,5134 (-0,1035).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4163/65, к 11:00 снизились до 1,4099/1,4101.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8190/12,0940, к 11:00 цены ушли вверх - 12,0225/12,3705.