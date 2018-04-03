Гривня споткнулась

Относительное равновесие национального валютного рынка пошатнулось в конце прошлого года. Согласно статистике Национального банка, в 2017 году гривня обесценилась к доллару США по средневзвешенному курсу межбанковского рынка на 14% - до 27 грн/долл., причем львиная доля этого падения пришлась на декабрь.

С начала января ослабление гривни продолжилось, и к концу прошлой недели национальная валюта подешевела на межбанке почти до 28 грн/долл. На наличном валютном рынке, особенно в небанковских обменниках, творится курсовой хаос, и доллар как правило на 1-2 гривни дороже, чем на межбанке.

Разумеется, показатель девальвации в 2016 году не такой существенный, по сравнению с 52% в 2015 году и 93% - в 2014. И текущий курс еще не обновил исторический минимум, освоенный в феврале 2015 года на уровне 30 грн/долл. Но судя по всему, наша история нас ничему не учит. Старт волнений рынка традиционно пришелся на конец декабря – период крупных бюджетных выплат в преддверии нового года, после которых гривневая ликвидность банковской системы выросла на 30 млрд грн, оказывая давление на валютный рынок.

Дополнительным фактором психологического давления на рынок стало беспрецедентное решение Кабинета министров о национализации крупнейшего банка страны - «ПриватБанка». Сразу же после этого решения Нацбанк предоставил «Привату» два кредита рефинансирования на 25 млрд грн. А правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 млрд грн для докапитализации финучреждения, при этом бумаги на 25,8 млрд грн НБУ уже монетизировал.

В официальных комментариях Нацбанк отрицает дестабилизирующее влияние национализации «ПриватБанка» на валютный рынок.

«Приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из «ПриватБанка» с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительным - всего три дня, и после этого возврат средств населения в банк возобновился. В то же время, отток депозитов юридических лиц из «ПриватБанка» был компенсирован притоком средств на счета юрлиц в других банках в связи с возмещением НДС», - пояснил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Среди факторов девальвации регулятор в декабре назвал избыток гривневой ликвидности после бюджетных выплат и снижение объема продажи валютной выручки экспортерами после получения возмещения НДС. При этом спрос на валюту со стороны участников рынка вырос в связи с оплатой по валютным кредитам в конце года. И все это на фоне традиционного несовпадения новогодних выходных в нашей стране с выходными в США и Европе, что обычно провоцирует перекосы в спросе и предложении валюты на рынке. В январе к перечню факторов добавился сезонный спад деловой активности.

Учитывая изменение условий на рынке и опасения его участников, УНИАН опросил экспертов о том, какие факторы спровоцировали очередной виток девальвации и на какой отметке остановится гривня.

Список подозреваемых

Представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран считает, что очередной виток девальвации гривни - на совести правительства.

«Мы стали свидетелями того, как наш Минфин не самым лучшим образом распорядился финансами в конце года, вбросив в рынок в последнюю неделю года большой объем ликвидности. И этот процесс наслоился на временную разницу между праздниками на Западе и у нас», - пояснил он, отметив, что в последние дни 2016 года межбанк перестал получать привычную порцию выручки от экспортеров из-за праздников в США и ЕС, а аукционы НБУ хотя и сняли напряженность, но не смогли остановить девальвацию.

Директор аналитической группы CaseUkraine Дмитрий Боярчук также считает, что определяющим фактором новой девальвации стал избыток гривневой ликвидности на рынке, спровоцированный помимо активных бюджетных расходов конца декабря национализацией «ПриватБанка».

«Дефицит счета текущих операций в последние месяцы перед новым годом был достаточно умеренным. И стоит отметить, что на конец 2016 года мы прогнозировали курс на уровне 28 грн/долл., то есть, фактический показатель на уровне 27 грн/долл. оказался даже лучше наших ожиданий», - отметил эксперт.

В то же время, глава совета общественной организации ACI Украина Павел Козак считает, что в новогоднем сезонном спросе на валюту виновна коррупционная составляющая. «ProZorro очень наглядно показывает, какие контракты заключают местные власти под конец года. Все эти 43 дюймовые телевизоры с ценником под 200 тысяч гривен и т.п. требуют немедленной конвертации в валюту сразу после праздников», - отметил он, подразумевая недавний скандал с покупкой одним из сельсоветов в Ривненской области техники по завышенной цене.

«Спрос на валюту в нынешнем январе - показатель контролируемости не только расходования бюджетов всех уровней, но и показатель контроля за наличным денежным обращением, попросту говоря – обналом», - добавил эксперт.

Аномальную активность государственных и муниципальных структур в преддверии праздников по закупкам товаров стоимостью ниже 200 тыс. грн и работ до 1,5 млн грн, чтобы миновать электронную систему Prozorro, заметили и в Министерства экономического развития и торговли.

«Перед Новым годом мы заметили аномальное количество допороговых закупок. Там были ТВ и ноутбук по 199 тыс. грн», - отметил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Умеренная девальвация

Финансовый аналитик Егор Перелыгин прогнозирует дальнейшую девальвацию гривни к доллару, в частности, в связи с национализацией «ПриватБанка», но считает, что эта девальвация будет умеренной.

«По отношению к среднему курсу на межбанке она составит 10-15% к концу года (до уровня 30-31 грн/долл. - УНИАН)», - сказал эксперт, отметив, что этот показатель зависит от объемов монетизации Нацбанком ОВГЗ, выпущенных для докапитализации финучреждения, а эти объемы, в свою очередь, зависят от поведения клиентов банка и оттока вкладов.

Дмитрий Боярчук полагает, что к концу 2017 года гривня подешевеет до 30 грн/долл., допуская, что динамика в течение года будет подобной сценарию 2016, с усилением колебаний в начале и в конце года.

«Девальвация, очевидно, буде подталкивать цены, но не критично. В целом инфляция замедлится по сравнению с 2016 годом. Критического влияния на экономику также не ожидается», - успокаивает эксперт, поясняя, что девальвация помогает балансировать счет текущих операций платежного баланса, избегая стремительного роста его дефицита.

Виталий Шапран ожидает, что на конец 2017 года гривня будет находиться в коридоре 30-32 грн/долл., то есть, подешевеет пропорционально планируемой инфляции.

«Пока что рынки зерновых, масленичных культур, чугуна, стального проката, железорудного сырья двигаются в выгодном для нас направлении. Аналитики ожидают снижения цен на сталь и ЖРС, но цены на продукцию АПК по их оценкам вырастут. В случае обвала цен на сталь и ЖРС можно ожидать ускорения девальвации, пока же цены более-менее стабильны и даже немного растут, 30-32 на конец 2017 года может быть базовым сценарием», - пояснил он, отметив, что этот сценарий должен устроить население и бизнес, а также позволит НБУ выполнить цели по инфляции.

Рецепты счастья

Комментируя возможные инструменты смягчения последствий новой девальвации, Шапран подчеркнул, что речь не идет о новом шоке, и подорожание доллара с 26,5 до 27,9-28,1 - это рыночная коррекция, вызванная сезонностью на фоне инертности системы государственных финансов.

«Пока что на рынке мы не видим серьезных титанических сдвигов или какой-то трагедии», - отметил он. То есть, паниковать пока не стоит.

Боярчук, в свою очередь, назвал процесс снижения гривни естественной тенденцией для украинской экономики, нуждающейся в инвестициях для построения собственного производства.

«Потому с этим особо ничего не поделаешь, кроме тщательной работы с бизнес-климатом. Разве что правительству стоит более плавно распределять свои расходы в течение года, чтобы избегать значительных «выхлопов» гривневой ликвидности в короткий промежуток времени», - полагает он.

Перелыгин отметил, что на сегодняшний день украинцы, к сожалению, не имеют альтернативы для сохранения покупательной способности, кроме покупки валюты.

«Уже более 25 лет нашей независимости у населения нет инструмента хеджирования. Чтобы это вырубить на корню, нужно начать с фундаментальных реформ: создать и развивать фондовый рынок, нормальный валютный рынок, регулировать банки более строго, развивать правовое государство и финансовую грамотность. Если вы делаете чистку банковской сферы, то делайте ее быстро», - полагает эксперт.

Уже очевидно, что интервенции НБУ - это временный и достаточно дорогостоящий для Украины инструмент для успокоения валютного рынка. Для нормализации его работы всерьез и надолго нужно нивелировать ключевые факторы, которые эти волнения провоцируют.

Почему, наконец-то, не разработать некий платежный календарь, чтобы не сваливать бюджетные платежи многомиллиардной кучей в конце года? Почему не отрегулировать ритмичность притока-оттока валюты, зная наперед, когда будут выходные в ЕС и США? И главное - надо начать системное восстановление доверия украинцев к властям и денежно-финансовой системе страны, помогая фигурантам дел о коррупции сменить райские острова на койку в СИЗО?

Все это однозначно пойдет на пользу украинцам и украинской гривне.

Ольга Гордиенко