ЕБРР предоставит Укрэксимбанку кредит

Сегодня Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение об открытии "Укрэксимбанку" (Киев) кредитной линии на 50 млн. долл. Об этом говорится в пресс-релизе украинского банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, этот кредит является продолжением финансирования общей Программы энергоэффективности в Украине, в реализации которой ОАО «Укрэксимбанк» принимает участие с апреля 2007 года.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» - кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 34,713 млрд. грн., обязательства - 31,316 млрд. грн., собственный капитал - 3,396 млрд. грн., уставный капитал - 2,063 млрд. грн.

Чистая прибыль ОАО «Укрэксимбанк» по итогам 9 мес. т.г. составила 508,81 млн. грн.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на ноябрь 2008 г., он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму 3,97 млрд. евро в рамках более чем 163 проектов.