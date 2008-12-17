Риски мирового краха уменьшаются

Риск мирового экономического краха снижается, поскольку регуляторы укрепляют сотрудничество в условиях кризиса, заявил во вторник заместитель министр финансов США по международным делам Дэвид Маккормик, сообщает k2kapital.

"Несмотря на то, что прогноз на 2009 год крайне сложен, скоординированные действия американских регуляторов и многих их международных партнеров снизили вероятность системного краха, который казался весьма возможным еще несколько месяцев назад", - сказал он, передает Reuters.

Нет сомнений, что кредитный кризис вызвал значительное замедление мирового экономического роста, поскольку потребительский спрос и производственные капиталовложения сократились, говорится в комментариях Маккормика, подготовленных для Азиатского общества в Нью-Йорке.

Он сказал, что это повышает возможность сотрудничества США с Азией, и что азиатские экономики, в свою очередь, должны увеличить внутренний спрос.

Замедление мировой экономики затронуло как развитые, так и развивающиеся государства, и теперь жизненно важно смягчить влияние финансового кризиса на беднейшие страны, отметил Маккормик. Это означает, что они должны получить больше голосов в Международном валютном фонде, который, как ожидается, будет играть растущую роль в борьбе в мировыми экономическими проблемами.

Маккормик сказал, что недавние попытки перераспределения квот или права голоса в МВФ не достигли того, что было необходимо.

Он сказал, что сейчас начинается "постепенное восстановление баланса" мировой торговли, поскольку текущий счет США сокращается, и призвал азиатские страны позволить этому процессу продолжаться, допустив, чтобы их валюты оценивались рыночными силами.

При этом Маккромик не назвал Китай страной, которая нуждается в том, чтобы стоимость ее валюты устанавливалась на открытых рынках, однако явно имел в виду КНР. Администрация Буша годами добивается от Пекина более быстрого роста юаня.