Потребительские цены в Германии снизились

Индекс потребительских цен в Германии в ноябре 2008 года снизился на 0,5% в месячном исчислении и вырос на 1,4% в годовом исчислении, сообщает k2kapital. Обнародованные данные совпали с предварительной оценкой экспертов.

Гармонизированный с остальными странами ЕС индекс потребительских цен в Германии в ноябре 2008 года снизился на 0,6% в месячном исчислении и вырос на 1,4% в годовом исчислении.

По предварительной оценке статистического ведомства, инфляция потребительских цен в ноябре должна была составить 1,5% в годовом исчислении по сравнению с 2,5% в октябре. В октябре гармонизированный индекс потребительских цен Германии упал на 0,2% в месячном исчислении и вырос на 2,4% в годовом исчислении.