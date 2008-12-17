Минфин проверит Украинскую национальную лотерею

Министерство финансов Украины объявило о начале внеочередной проверки деятельности компании «Украинская национальная лотерея» (УНЛ) на предмет выполнения лицензионных требований.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, причиной этого стало появление в СМИ информации о перечислении части джекпота организованной УНЛ лотереи "Суперлото" в размере 10 млн. грн. одной из страховых компаний.

«УНЛ не уведомила Минфин о выплате страхового платежа. В случае подтверждения данной информации министерство может лишить компанию лицензии на осуществление лотерейной деятельности», - констатирует Минфин.

Между тем, как сообщает газета «Коммерсант – Украина» (№ 229 от 17 декабря 2008 года), генеральный директор УНЛ Михаил ПОБЕДИМСКИЙ утверждает, что указанные 10 млн. грн. никому не перечислялись.

Внеочередную проверку деятельности компании «Украинская национальная лотерея» Минфин начал после появления публикации в газете «Дело». В ней сообщалось, что выросший до 26,6 млн. грн. джекпот лотереи «Суперлото», который должен был достаться игроку, угадавшему 6 из 52 номеров, компания поделила «беспрецедентным образом». Ссылаясь на неназванного оператора информационной линии УНЛ, издание утверждало, что 10 млн. грн. из суммы джекпота были поделены между игроками, угадавшими 5 выигрышных номеров, 5 млн. грн. составили новый джекпот, который разыгрывается сейчас, а 10 млн. грн. УНЛ якобы перечислила неизвестной страховой компании. При этом в статье не указано, как были распределены оставшиеся 1,6 млн. грн.

По данным Минфина, по состоянию на 12 декабря информация об использовании джекпота на выплату страховых платежей в министерство не поступила. Это и стало поводом для внеочередной проверки деятельности УНЛ.

Как сообщили «Коммерсанту» в УНЛ, в ноябре, когда сумма джекпота выросла до 26,6 млн. грн., компания изменила условия проведения лотереи «Суперлото», поменяв формулу игры 6 из 54 на 6 из 52. Это позволило сократить количество выигрышных комбинаций на 5 млн. вариантов. Как объяснил изданию М.ПОБЕДИМСКИЙ, 10 млн. грн. действительно были выплачены победителям лотереи, угадавшим 5 выигрышных номеров, а оставшиеся средства (16,6 млн. грн.) находятся в призовом фонде. «Они никуда не перечислялись. Эти средства обязательно будут разыграны», – заверил гендиректор УНЛ.

Сейчас сумма джекпота составляет 5,85 млн. грн.

В пресс-службе Минфина заявили, что контрольная комиссия министерства уже приступила к работе, но до получения окончательных результатов проверки подробности ее проведения разглашаться не будут.

В то же время в УНЛ изданию рассказали, что представители комиссии в компанию пока не приходили. «Минфин вправе осуществлять проверку, и мы к ней готовы», – отметили в УНЛ.