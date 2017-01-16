В Украине решил самоликвидироваться еще один банк

Согласно повестке дня собрания, опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в том числе акционеры намерены избрать ликвидационную комиссию, а также утвердить порядок и сроки ликвидации банка.

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В этом году о намерениях акционеров ликвидировать банк сообщал также «Финбанк» (г. Одесса), акционеры которого рассмотрят соответствующий вопрос на собрании 1 февраля.

В 2016 году Национальный банк дал разрешение на ликвидацию по инициативе владельцев двум банкам - «Финанс Банку» и «Инвестиционно-трастовому банку».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.

В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы НБУ принял решения о выведении с рынка в отношении 88 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015, 21 - в 2016 и 1 - в 2017 году. Решения о ликвидации регулятор принял в отношении 81 из этих банков. Только 1 банк возобновил работу после продажи инвестору.