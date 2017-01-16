Спасение гривни продолжается: НБУ продал банкам почти 40 миллионов долларов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 16 января, продал банкам 38,7 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 52,7 миллиона долларов, средневзвешенный курс аукциона – 27,7180 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,7405 гривни/доллар, участники рынка заключили 124 сделки на сумму 46,06 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, 16 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,77/27,90 гривні/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4056/29,5433 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4655/0,4682 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,7526 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 22 сделки на сумму 6,4 миллиона долларов.