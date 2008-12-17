PWC и СКМ оптимизировали подготовку финотчетности

Специалисты консалтингового подразделения PricewaterhouseCoopers и Отдела финансового и управленческого учета СКМ закончили проект для Группы СКМ по оптимизации системы подготовки консолидированной финансовой отчетности. Об этом УНИАН сообщили в PWC.

В рамках этого проекта специалисты PricewaterhouseCoopers и СКМ обновили методики учета и подготовки отчетности, а также внедрили систему сбора учетных данных с предприятий Группы и систему формирования консолидированной отчетности в головном офисе.

Реализованное решение позволяет ежеквартально готовить консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, а также является прозрачным и проверяемым.

С помощью новой системы сбора данных предприятия Группы самостоятельно контролируют качество заполняемых данных, не перекладывая эту задачу на головной офис, указывается в релизе.

Данные для отчетности за 2007 год были автоматически сформированы внедренной системой Financial Consolidation Hub от компании Oracle. Решение позволяет автоматически готовить многоуровневую консолидированную финансовую отчетность, что принципиально минимизирует трудозатраты компании. В качестве системного интегратора привлекалась компания «Квазар-Микро».

По словам финансового директора СКМ Романа ВОДОЛАЗСКОГО, «Благодаря реализации данного проекта мы вышли на качественно новый уровень подготовки финансовой отчетности - мы достигли значительного повышения эффективности всего процесса подготовки отчетности, начиная от повышения финансовой ответственности предприятий Группы и заканчивая сокращением сроков и трудоемкости подготовки отчетности в головном офисе. Мы считаем этот проект одним из самых успешных в нашей практике».

«Кризис предоставляет возможность значительно улучшить конкурентные позиции компаниям, которые перейдут на новый уровень эффективности. Поддержка в достижении таких целей является сейчас приоритетом для консалтинговых проектов нашей компании», - отметил управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в Украине Борис КРАСНЯНСКИЙ.

Справка УНИАН. PricewaterhouseCoopers предоставляет аудиторские услуги, услуги в области бизнес-консультирования, налогообложения и права компаниям разных отраслей. Услуги компании направлены на увеличение стоимости бизнеса клиентов, а также его ценности для общества в целом. В компании работают более 155 000 сотрудников в 153 странах.

Под “PricewaterhouseCoopers” понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.

Группа СКМ. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.