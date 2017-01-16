В Кабмине объяснили, почему в Украине низкие пенсии

Низкий размер пенсий в Украине объясняется преимущественно низким уровнем платежной дисциплины в стране и нежеланием платить налоги в полном объеме, сказал в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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«На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налоги в Пенсионный фонд, или платят их в неполном объеме. И надо всем нам понять, всем работающим, что мы платим свои налоги не абстрактному государству, которое непонятно куда их тратит. Мы платим налоги со своих зарплат своим родным и близким, которые сегодня находятся на пенсии. И когда ставится государству или представителям власти вопрос «почему у нас такие низкие пенсии?», единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что низкие пенсии у нас потому, что у нас не принято в полном объеме и честно платить налоги», - сказал вице-премьер.

Он выразил уверенность, что в стране, где половина граждан не платят налоги или платят их в неполном объеме, быть высоких пенсий не может. «Не могут быть высокие пенсии в стране, где размер легальных зарплат абсолютно мизерный, потому пенсия - это производная от зарплаты. Еще раз вынужден подчеркнуть: мы надеемся, что от повышения зарплат в Украине, от повышения минимальной зарплаты вдвое - до 3200 гривень, в том числе, получится серьезный эффект и дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины», - сказал Розенко.

Ранее вице-премьер-министр отмечал, что Украина остро нуждается в пенсионной реформе, однако ее целью должно стать сокращение дефицита Пенсионного Фонда, а не обязательное повышение пенсионного возраста.