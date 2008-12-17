Инфляция в зоне евро в ноябре снизилась

Индекс потребительских цен (CPI) в зоне обращения единой европейской валюты снизился в ноябре 2008 года на 0,5% в месячном исчислении и вырос на 2,1% в годовом. Об этом говорится в сообщении статистического агентства Евросоюза Eurostat, передает k2kapital.

Данные Eurostat совпали с ожиданиями аналитиков.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс потребительских цен не изменился в ноябре 2008 года в месячном исчислении и вырос на 2,2% в годовом.

В октябре 2008 года индекс потребительских цен в зоне евро вырос на 3,2% в годовом исчислении, базовый индекс - на 2,4%.