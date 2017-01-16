"Фантазии" Минсоцполитики о "шоковой" пенсионной реформе исчезли с сайта Кабмина

Правительственный портал удалил новость об итогах встречи министра соцполитики Андрея Ревы и постоянного представителя Международного валютного фонда Жерома Ваше, в которой речь шла об основных составляющих пенсионной реформы в Украине.

Читайте такжеУкраина не брала на себя обязательств повышать пенсионный возраст – Розенко

Новость на правительственном портале уже не открывается.

Как ранее писал УНИАН, пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву в этом сообщении отмечала, что министерство в рамках реформы пенсионной системы представит в марте законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд Украины бездефицитным к 2024 году. По словам Ревы, он должен вступить в силу в июле.

«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, поскольку и для президента, и для простого работника устанавливается одинаковый подход к начислению пенсий», - цитировала Реву пресс-служба Минсоцполитики.

По словам министра, принятие этого законопроекта может вызвать у украинцев шок, сравнимый с тем, который они пережили из-за повышения тарифов на коммунальные услуги, но это вынужденный шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд.

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, сколько денег нужно на пенсии жителям оккупированного Донбасса

Согласно сообщению, данный законопроект предусматривает, что источником для выплаты пенсий по инвалидности будет не Пенсионный фонд, как в настоящее время, а Фонд социального страхования. Также произойдут изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В этой категории останутся только военнослужащие, а их взносы будут увеличены в два раза. Также данный законопроект предусматривает отмену всех льгот.

Также Минсоцполитики предлагает уменьшить страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту до 15 лет по состоянию на 1 января 2018 года, что позволит 30% граждан претендовать на пенсию.

"Если раньше предлагалось на момент выхода на пенсию, - за время "ч" было взято 1 января 2021 года – обязательным требованием получения пенсии потенциальный пенсионер на эту дату должен иметь не меньше 20 лет страхового стажа, при этом общего – 30 лет, тогда только 8% украинцев могли бы претендовать на пенсию. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить эту страховую цифру до 15 лет, но на момент 1 января 2018 года, и тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение", - цитировала Реву пресс-служба Минсоцполитики.

Рева отметил, что такой срок дан, чтобы "все молодые начали платить взносы, а старшие начали приводить в порядок свою страховую пенсионную картину с оплатой единого социального взноса".

По словам министра, пенсионеры делятся на четыре категории.

Первая – пенсии по возрасту. Их при упомянутых условиях будет платить Пенсионный фонд. Будет возможность купить себе 15 лет страхового стажа. Скажем, к такой категории граждан министр относит тех, кто работает за границей. Эта сумма составит порядка 130 тысяч грн: по 704 гривны за каждый месяц множится на 15 лет. Рева прогнозирует, что таких может быть немного: около 1,5 тысячи человек.

Также, возможно, законодательно пропишут, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно работать: либо пенсия, либо работа.

Второй вид пенсий – по инвалидности. Их будет выплачивать Фонд социального страхования, который начнет работать уже с апреля этого года.

Министр настаивает на ревизии из-за злоупотреблений. По его словам, не все официально признанные людьми с инвалидностью на самом деле таковы – особенно есть вопросы к 3-й группы инвалидности.

Фонд социального страхования будет финансировать и пенсии по утрате кормильца.

В четвертой категории пенсий – по выслуге лет – останутся лишь военнослужащие. Выслуга будет фиксированной – 25 лет. Однако единый социальный взнос из их зарплат будет платиться в двойном размере. По замыслу, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из госбюджета, а после 60 – из Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года Рева отмечал, что в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.

Проведение в Украине пенсионной реформы является одной из ключевых реформ, озвученных основным кредитором страны - Международным валютным фондом. При этом задачей реформы является сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 150 млрд грн и будет покрыт преимущественно за счет дотаций из государственного бюджета.

По расчетам правительства, сокращение дефицита ПФ возможно за счет детенизации зарплат и повышения уровня платежной дисциплины, в частности, дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа в Пенсионный фонд. На текущий момент из 16 млн работающих граждан Украины ЕСВ платят не более 10 млн.