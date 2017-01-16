Денежная база в Украине за прошлый год выросла почти на 14%

Объем денежной базы в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 13,6% – до 381,575 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в декабре объем денежной базы вырос на 6,7%.

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Объем наличности вне банков вырос на 8,9% в декабре и на 11,5% - с начала года - до 315,175 миллиарда гривень.

Денежный агрегат М3 (монетарная масса) вырос на 5,4% в декабре и на 10,8% с начала года - до 1,102 триллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 миллиардов гривень.