Денежная база в Украине за прошлый год выросла почти на 14%
16:41, 16 января 2017Финансы
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Как сообщается на сайте НБУ, в декабре объем денежной базы вырос на 6,7%.
В Украине в 2016 году снова выросла денежная база / Фото УНИАН
Объем денежной базы в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 13,6% – до 381,575 миллиарда гривень.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в декабре объем денежной базы вырос на 6,7%.
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Объем наличности вне банков вырос на 8,9% в декабре и на 11,5% - с начала года - до 315,175 миллиарда гривень.
Денежный агрегат М3 (монетарная масса) вырос на 5,4% в декабре и на 10,8% с начала года - до 1,102 триллиона гривень.
Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в 2015 году вырос на 0,8% – до 336 миллиардов гривень.
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