В Украине объем депозитов в гривне растет

Объем депозитов в украинских банках в 2016 году, по оперативным данным, в национальной валюте вырос на 8,7% – до 425,624 миллиарда гривень, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% - до 13,245 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в декабре общий объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 4%, валютных в долларовом эквиваленте – снизился на 1,9%.

Гривневые депозиты юридических лиц выросли на 6% в декабре и на 12% с начала года, физических лиц – на 1,9% в декабре и на 5,2% - с начала года.

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Валютные депозиты юридических лиц снизились на 2,1% в декабре, но при этом выросли на 3,3% с начала года, физических лиц – снизились на 1,8% в декабре и на 2,4% с начала года.

Также сообщается, что остатки по гривневым кредитам снизились на 0,7% в декабре, но при этом выросли на 17,5% с начала года – до 505,926 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте сократились на 1,5% в декабре и на 20,2% с начала года - до 18,206 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2015 году в национальной валюте вырос на 6,2% - до 388,7 миллиарда гривень, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте - снизился на 32,1%, до 13,2 миллиарда долларов.