Гривня укрепилась на межбанке до 27,60 за доллар

В понедельник, 16 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,50/27,60 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1665/29,2725 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,7215 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 388 сделок на сумму 201,66 миллиона долларов.