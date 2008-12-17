Украина сократила производство электроэнергии

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам января-ноября т.г. сократилось на 0,7%, или на 1 млрд. 153,3 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. – до 174 млрд. 836,5 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

С начала года впервые зафиксирована отрицательная динамика по выработке электроэнергии в ОЭСУ по нарастающему итогу. Только за ноябрь т.г. производство электроэнергии сократилось на 16,7%, или на почти 3 млрд. кВт/ч, к ноябрю 2007 года, что вызвано резким сокращением энергопотребления предприятиями горно-металлургического и химического комплекса.

Согласно сообщению, тепловые электростанции (ТЭС) в январе-ноябре сократили выработку на 0,2% - до 74,994 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) сократили на 2,8% - до 82,048 млрд. кВт/ч.

В то же время гидроэлектростанциям, теплоэлектроцентралям (ТЭЦ) и блок-станциям пока удалось сохранить позитивную динамику по выработке электроэнергии. Так, гидроэлектростанции (ГЭС) за 11 месяцев увеличили производство на 14,3% – до 10,418 млрд. кВт/ч, теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на 0,3% – до 7,371 млрд. кВт/ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии в январе-ноябре составила 46,9% (в январе-ноябре 2007 года – 47,9%), ТЭС – 42,9% (42,7%), ГЭС - 6% (5,2%), коммунальных ТЭЦ и блок-станций - 4,2% (4,2%).

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2007 году увеличилось на 1,6%, или на 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом - до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.