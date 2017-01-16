Дефицит внешней торговли товарами в Украине составил $2,3 миллиарда

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-ноябре 2016 года составил 2,324 миллиарда долларов против 315,5 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-ноябре 2016 года к январю-ноябрю 2015 года снизился на 5,9% – до 32,734 миллиарда долларов, импорт вырос на 1,8%, до 35,059 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (в январе-ноябре 2015 года – 1,01). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 223 стран мира.

Согласно приведенным данным, объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,1% – до 12,202 миллиарда долларов и составил 37,3% в общем объеме экспорта.

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Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 8,9% – до 15,330 миллиарда долларов и составил 43,7% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 27,4% – до 3,2 миллиарда долларов, импорта из РФ – на 33,7%, до 4,623 миллиарда долларов.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-октябре 2016 года составил 2,089 миллиарда долларов против 397,1 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.