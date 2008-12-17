На авансцену выходит вопрос дефляции

Снизив учетную ставку практически до нуля, ФРС, тем самым, дала всем знак, что инфляция больше не является пунктом повестки дня, и все усилия американских властей в 2009 году будут сосредоточены исключительно на стимулировании спроса кредитно-денежными вливаниями.

Так прокомментировал УНИАН вчерашнее решение ФРС вице-президент и инвестиционный управляющий Foyil Asset Management Ukraine Дмитрий Мошкало. "Таким образом, вопрос дефляции выходит на авансцену", - отметил он.

По словам Д.Мошкало, после беспрецедентного снижения потребительских цен в США в ноябре, все усилия американских властей будут сосредоточены на недопущении дальнейшего падения цен. По его мнению, краткосрочное снижение цен в течение первого квартала 2009 года будет выполнять некоторую социальную функцию на фоне роста безработицы, однако выход данной тенденции за рамки двух кварталов будет чрезвычайно негативным сигналом. "Если экономика перейдет в дефляционную модель функционирования, она станет практически не управляемой. Этого сейчас больше всего и опасаются. Для нас, рядовых держателей долларов США, это будет означать только одно - в случае оптимистического развития ситуации, наши активы будут таять из-за применяемых руководством США антидефляционных мер", - отметил Д.Мошкало.

Как сообщалось, Комитет по открытым рынкам ФРС США во вторник, 16 декабря, принял решение понизить базовую учетную ставку от 0% до 0,25% с 1%.

Еще в сентябре 2007 года ставка была на уровне 5,25% - нынешней администрации ФРС понадобилось 15 месяцев, чтобы опустить ее ниже однопроцентного уровня.