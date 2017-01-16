Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вырос почти на 9%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 января 2017 года составил 15,316 миллиарда гривень, что на 1,232 миллиарда гривень или на 8,7%, больше показателя на 1 января 2016 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, в том числе в декабре объем финансовых ресурсов вырос в 2 раза.

В конце декабря 2016 года Кабинет министров Украины принял решение о выпуске облигаций внутреннего государственного займа на общую суму 7,9 миллиарда гривень для кредитования Фонда гарантирования вкладов.

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Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физлиц на 1 ноября 2016 года составил 7,83 миллиарда гривень, что на 18,6% больше показателя на 1 октября.

В 2015 году объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов сократился на 2,789 миллиарда гривень, или на 16,5%.