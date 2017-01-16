Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,72 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2772,1541 (16 января – 2766,9232)

100 EUR – 2936,8201 (16 января – 2949,8168)

10 RUR – 4,6507 (16 января – 4,6605)

Читайте такжеДевальвация гривни к концу года составит 30-32 гривни за доллар - эксперты

Как сообщал УНИАН, 16 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,50/27,60 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1665/29,2725 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,7215 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 388 сделок на сумму 201,66 миллиона долларов.