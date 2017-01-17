Суд утвердил законно-правовой статус E-Dinar Coin

Согласно официальным данным, в большинстве крупных стран использование цифровых валют не запрещено. Но государственные органы отнюдь не поощряют совершение покупки-продажи любых товаров и услуг за криптовалюту в магазинах, готовых принимать ее к оплате, которых становится все больше по всему миру.

Легализацию E-Dinar Coin представители компании считают своей победой и готовят следующий судебный иск. В планах компании — оспорить установленную монополию в американской корпорации Apple, которая предусматривает реализацию кошельков только пяти криптовалют на AppMarket. Учитывая незаконность действий корпорации-гиганта при установлении данных ограничений, компания E-Dinar Coin готова отстаивать свои права на реализацию криптовалюты на платформу и применить все необходимые меры по решению данного положения. Это поможет обеспечить каждому участнику E-Dinar Coin возможность продвинутого пользования децентрализованной системой и криптовалютой с помощью современных технологий — мобильных приложений.

Сегодня E-Dinar Coin продолжает развитие. Создатели говорят, что популярности EDC способствует тот факт, что эта валюта была создана людьми для людей и является оптимальным платежным средством во многих странах.

При всей законности криптовалюта является объектом повышенного интереса правоохранительных, налоговых и правовых органов, которые нацелены на получение большего контроля над монетами, установление жесткого надзора и обложение налогами криптовалюты, способной заменить фиатные деньги, которые эмитируются центральными банками-регуляторами и подвержены волатильности.

E-Dinar Coin функционирует на системе по технологии blockchain и использует алгоритм майнинга на основе delegated proof-of-stake (самый надежный метод распределения данных), а объем ее эмиссии, в отличие от конкурентов, имеет такой масштаб, что его будет достаточно для обеспечения всех желающих средством для взаимных расчетов: быстро, анонимно, несмотря ни на какие границы и административные ограничения. Кроме того, E-Dinar Coin нацелена на развитие технологии blockchain, разработку новых универсальных проектов по сохранению окружающей среды и улучшение качества жизни каждого человека на земле.

Современные деньги больше не обеспечены реальными активами и могут потерять свою покупательную способность и вызвать последующую гиперинфляцию. Криптовалюта же является единственным надежным выходом из этой нестабильной ситуации, негативно влияющей на глобальную финансовую систему.

Решение суда о легализации криптовалюты E-Dinar Coin доступно по ссылкам:

http://bit.ly/2iacVA7,

http://bit.ly/2isY2Xk.