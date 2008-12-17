Украина сократила добычу нефти

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-ноябре сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 3 млн. 891,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» в январе-ноябре сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 3,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 3 млн. 568,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 1,9%, по сравнению с 2006 годом, до 4 млн. 427,7 тыс. тонн, в т.ч. предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» сокращен объем добычи на 1,8% – до 4 млн. 25,8 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины».