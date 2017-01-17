МВФ улучшил прогноз для мировой экономики на 2017-2018 годы

Согласно им, в этом году мировая экономика вырастет на 3,4 процента, а в следующем - на 3,6 процента, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Прогноз был улучшен прежде всего благодаря развитым экономикам, которые оживились во второй половине 2016 года.

В частности, МВФ повысил прогноз роста экономики США в 2018 году до 2,5 процента (предварительная оценка 2,2 процента) через запланированные Дональдом Трампом экспансионистские изменения в фискальной политике.

Прогноз на 2017 год улучшилось также для Европы и Японии, а также Китая, экономика которого вырастет на 6,5 процента (ранее предполагался рост на уровне 6,2 процента).

В то же время МВФ резко сократил прогноз роста на 2016-2017 год для Индии - с 7,6 до 7,2 процента.