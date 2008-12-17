Инфляция в еврозоне снизилась до 2,1%

В ноябре этого года годовая инфляция (ноябрь к ноябрю) в зоне евро составила 2,1% против 3,2% в октябре 2008 года, во всех странах-членах Европейского Союза (ЕС-27) – 2,8% против 3,7% в ноябре-2008.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с октябрем 2008 года, в ноябре была зарегистрирована дефляция в еврозоне на 0,5%, в ЕС-27 - на 0,4%.

В ноябре наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Германии и Португалии (по 1,4%), Франции и Нидерландах (по 1,9%).

Наибольшая годовая инфляция в ноябре была зафиксирована в Латвии (11,6%), Литве (9,2%) и Болгарии (8,8%).

Главными компонентами годовой инфляции в ноябре в еврозоне стали строительство и содержание домов, продовольствие, алкоголь и табак.

В ноябре 2007 года годовая инфляция составляла 3,1% в зоне евро и в ЕС-27.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия прогнозирует, что в 2008 году годовая инфляция в ЕС-27 составит 3,6%.