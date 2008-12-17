Отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось до 14 млрд. долл.

16:23, 17 декабря 2008
Финансы
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За январь-октябрь т.г. отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины составило 10,5 млрд. долл., в том числе за октябрь этот показатель составил 1,9 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, за 10 месяцев т.г. отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось до 14 млрд. долл. по сравнению с 7,6 млрд. долл. за 10 месяцев 2007 года.

Отрицательное сальдо баланса доходов за 10 месяцев т.г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 3,3 раза, что обусловлено прежде всего значительными выплатами дивидендов по прямым инвестициям в последние два месяца (объемы выплат дивидендов за сентябрь-октябрь составили 880 млн. долл., или 47% от общей суммы выплат с начала года).

Активизация оттока средств по статье «другой капитал» в октябре т.г. вместе с сокращением притока средне- и долгосрочного капитала привела к формированию отрицательного сальдо финансового счета в размере 2,1 млрд. долл.

За январь-октябрь текущего года чистый приток капитала по финансовому счету оценен в 12,7 млрд. долл., что на 8,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года (11,7 млрд. долл.).

По данным НБУ, за январь-октябрь 2008 года объемы чистого роста прямых иностранных инвестиций оценены в 8,9 млрд. долл., что на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года (8,1 млрд. долл.). В том числе в октябре чистый прирост прямых

иностранных инвестиций (0,4 млрд. долл.) был самым низким за текущий год и в

2,2 раза меньше, чем среднемесячное значение на протяжении 2007-2008 годов.

Согласно сообщению Нацбанка, на протяжении последних двух месяцев наблюдается резкое увеличение объемов чистого оттока средств по статьей «другой капитал». В октябре 2008 года они достигли уровня в 2,8 млрд. долл. против 1,5 млрд. долл. в сентябре и 0,55 млрд. долл. в среднем за первые восемь месяцев текущего года.

Основным фактором формирования такого значительного сальдо стало увеличение объемов оттока наличной валюты из банковской системы (2,5 млрд. долл.). 

 

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