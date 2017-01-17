Международная финансовая поддержка остается важной для экономики Украины - Порошенко

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, а также правительств стран "Большой семерки" остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ, заявил Порошенко.

Читайте такжеБайден призвал Украину выполнять требования МВФ и проводить реформы в энергетическом секторе«Эта поддержка позволила стабилизировать экономическую ситуацию в стране в 2016 году и усилила уверенность потенциальных инвесторов в запуске собственных проектов в Украине, возможно, уже в 2017 году», - цитирует пресс-служба Порошенко.

Спасибо за финансовую поддержку со стороны МВФ, Всемирного банка и ЕБРР, при мощном лидерстве США. Эта поддержка позволила стабилизировать экономическую ситуацию в стране в 2016 году и усилила уверенность потенциальных инвесторов в запуске собственных проектов в Украине, возможно, уже в 2017 году», - цитирует пресс-служба Порошенко.

По мнению главы государства, процветающая Украина станет залогом роста всего европейского континента. «Мы ставим перед собой четкие приоритеты: укрепление верховенства права, усиление борьбы с коррупцией; судебная реформа, оживление экономического роста благодаря макроэкономической и финансовой предсказуемости; развитие инфраструктуры, инвестиций и приватизации; дальнейшее укрепление энергетической безопасности Украины и вхождение газотранспортной системы Украины в Энергетический союз; усиление обороноспособности путем модернизации украинской армии на основе профессионализма и военно-технического и оборонного сотрудничества с нашими партнерами», - сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что наряду с международными финансовыми организациями, Украина будет развивать стратегические партнерские отношения с Турцией, Азербайджаном, Китаем, Канадой, странами Ближнего Востока и Латинской Америки и Африки.

Как сообщал УНИАН, поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, а также макрофинансовая помощь от правительств стран «Большой семерки» остается пока основным источником внешнего финансирования для Украины. В 2017 году Киев планирует привлечь порядка 9 млрд долл., в том числе по линии Международного валютного фонда - 5,3 млрд долл. Прогнозный приток прямых иностранных инвестиций - 3-5 млрд долл.