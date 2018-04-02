Банки избавятся от «залоговых» автомобилей с помощью автодилеров

12 декабря состоялось совещание представителей Ассоциации украинских банков (АУБ) и Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД). В ожидании массовых невозвратов по автокредитам, банкиры решили обратиться за помощью к автодилерам. Последние с пониманием отнеслись к трудностям своих недавних партнеров-банкиров, ведь только благодаря их усилиям количество новых автомобилей на улицах украинских городов превысило все разумные пределы.

Помог купить «за дорого», а теперь попробуй продай

Как сообщила в интервью УНИАН директор Департамента по вопросам надзора и регулирования банковской деятельности АУБ Ирина Самойлова, на совещании речь шла о том, как автодилеры могут помочь банкам в отношении реализации залоговых автомобилей на вторичном авторынке.

«Пока ситуацию с невозвратами автокредитов нельзя назвать катастрофической. У тех банков, представители которых присутствовали на совещании, количество залоговых автомобилей, подлежащих продаже, исчисляется десятками. Для системных банков это не большие цифры. Однако все понимают, что проблема с неплатежами по автокредитам может усугубиться и, к сожалению, это может произойти довольно скоро», - отметила И.Самойлова.

Отвечая на вопрос относительно трудностей с реализацией залоговых автомобилей в условиях падающего авторынка, она сказала: «Безусловно, банкам тоже придется опускать цены ниже залоговой стоимости автомобилей, и банки в этом вопросе единодушны. Пока порог снижения цен на такие автомобили не оговаривался. Более конкретно возможные варианты сотрудничества между банками и автодилерами будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров на эту тему».

Банкиры и автодилеры также обсудили вопросы, связанные с несудебной процедурой снятия с регистрации в ГАИ залоговых автомобилей. Другими словами, банки хотят, чтобы им позволили переоформлять на себя автомобили неплатильщиков без суда.

Как отметил в интервью УНИАН генеральный директор ВААИД Олег Назаренко, по итогам совещания АУБ и ВААИД было принято решение о создании рабочей группы, которая займется проработкой проблемных вопросов в сфере продаж б/у автомобилей.

«Конечно, автодилеры могли бы дистанцироваться от проблем банков, посчитав, что для них вообще было бы лучше, если эти машины сгниют на площадках у банков. Ведь, по большому счету, автомобили которые будут продавать банки в счет непогашенных кредитов, так или иначе, отразятся на рынке новых автомобилей. Тем не менее, автодилеры считают, что эту проблему надо решать совместными усилиями», – сказал глава ВААИД.

По мнению эксперта, наибольший поток невозвратов по автокредитам придется на автомобили в ценовой категории от 20 до 40 тысяч долларов. «Это те машины, которые люди брали для «понтов». То есть, у человека зарплата позволяет оплачивать «Таврию», но у всех пацанов - «Тойоты», пойду и я возьму «Тойоту» за тридцатку. И эти люди делали фиктивные справки о доходах и получали кредит», - пояснил О.Назаренко. Вместе с тем, он убежден, что «те люди, которые брали недорогие автомобили, исходя из своих реальных доходов, так или иначе выкрутятся и вернут деньги. Что касается дорогих автомобилей, то они брались в кредит ради самого кредита, который нередко гасился за 3 дня. Но человек, не желавший афишировать свои реальные доходы, мог сказать – так у меня ж автомобиль в кредите».

По прогнозам О.Назаренко, залоговые автомобили могут появиться на рынке в конце весны – начале лета следующего года. «Просто так забрать автомобиль банк не сможет, придется делать это через суды, так что этот процесс затянется», - считает он.

Залоговые автомобили - лишний повод вспомнить о вторичном рынке

По мнению главы ВААИД, сегодня реализация б/у автомобилей сопряжена с массой проблем, в первую очередь, законодательного характера. «Нам придется заново создавать рынок б/у автомобилей. Перед автодилерами и банками стоит совместная задача по изменению законодательства, регламентирующего продажу подержанных автомобилей», - отметил эксперт.

Нынешние законы не позволяют автоимпортерам и дилерам развивать программу trade-in (прием автодилером б/у автомобиля в счет оплаты за новый автомобиль). «В рамках сегодняшнего законодательства работа автодилеров по этой схеме абсолютно не выгодная. Сложилась глупая ситуация – налоговики инициировали, а депутаты приняли закон о подоходном налоге, тогда как во всем мире при продаже подержанных автомобилей платят налог с прибыли. В результате, человек который купил автомобиль за 30 тысяч долларов, заплатив при этом все налоги, через несколько лет продает его за 20 тысяч долларов и снова должен заплатить 15% подоходного налога. Человек, по сути, потерявший 10 тысяч долларов на продаже своего автомобиля, должен еще отдать 3 тысячи долларов из 20 государству», - пояснил О.Назаренко.

Он напомнил, что результатом несовершенства законодательства стало то, что автомобили «сэконд-хэнд» украинские граждане продают через биржевые соглашения, которые заменяют договора купли-продажи. «Эксперты ВААИД изучили десятки тысячи таких биржевых соглашений, самым дорогим оказалось соглашение на сумму 1 тыс. гривень – продали «Майбах». Ничего подобного не происходило бы, если бы был введен фиксированный налог на продажу поддержанных автомобиле в размере 1% их цены, а пока Иванов может продать Петрову автомобиль оценочной стоимостью 10 тысяч долларов за 100 гривень и заплатить, соответственно, 15 гривень подоходного налога», - отмечает глава ВААИД.

К тому же, по его мнению, вокруг автомобильной «вторички», как и 10-15 лет назад, продолжают крутиться всевозможные полукриминальные элементы. «Вероятность того, что вас могут «кинуть» при покупке подержанного автомобиля по-прежнему велика. У приличной внешне машины может через месяц заклинить двигатель. У кузова, оказывается, была нарушена геометрия после аварии, а вас об этом никто не предупредил. Однако, тут действует принцип – «бачили очі, що купували». Мы же хотим сделать вторичный рынок цивилизованным и сэкономить время и нервы как покупателю, так и тому, кто хочет продать свой автомобиль», - подчеркивает О.Назаренко.

Не берут новые, придется переходить на старые

Можно говорить о том, что возможность сотрудничества с банками по залоговым автомобилям является для автодилеров лишь частью собственной антикризисной программы, одной из основных составляющих которой станет выход крупных автодилеров на вторичный рынок автомобилей. Естественно, что для этого существующий сегодня «автобазар» должен превратиться в более-менее приемлемую площадку для серьезного бизнеса.

«Это мое субъективное мнение, но в следующем году ситуация на авторынке может оказаться настолько сложной, что вторичный рынок станет для автодилеров хорошим подспорьем», - считает глава ВААИД.

В заключение стоит привести мнение менеджера одной из киевских компаний – официального дилера одного из ведущих мировых автопроизводителей. Он убежден, что кризис может подтолкнуть украинских дилеров к переходу на европейский формат работы. «К примеру, в Великобритании автодилеры основные деньги зарабатывают не на продаже новых автомобилей, а на их обслуживании и продаже подержанных авто. Если на новой машине дилер заработает в среднем 200 фунтов, то на подержанной до 1400 фунтов. Пока продажи новых машин постоянно росли вторичный рынок с его проблемами был никому не нужен, сегодня ситуация меняется», - убежден эксперт.

Петр Черных (УНИАН)