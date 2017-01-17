В поддержку гривни: Нацбанк объявил аукцион по продаже $100 миллионов

10:58, 17 января 2017
Финансы
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Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 17 января, к открытию торгов установились на уровне 27,5/27,6 грн/долл.

Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины сегодня, 17 января, объявил очередной аукцион по продаже валюты объемом до 100 млн долл.

По информации на сайте регулятора, заявки банков на покупку валюты принимаются до 11:30.

Читайте такжеДевальвация гривни к концу года составит 30-32 гривни за доллар - экспертыКотировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня, 17 января, к открытию торгов установились на уровне 27,5/27,6 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта продолжает обесцениваться с середины декабря 2016 года. 16 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,7/27,8 гривни/доллар, а курсы наличного рынка приближаются к отметке в 30 гривень/доллар.

Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривень/доллар.

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