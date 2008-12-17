ОПЕК готов сократить объем добычи нефти

Члены нефтяного картеля ОПЕК готовы сократить объем добычи нефти на 2 млн. баррелей в день.

Это решение ОПЕК подтвердил министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Наими, сообщает Би-би-си.

По словам Али Наими, среди стран-членов организации по этому вопросу достигнут консенсус. Нынешнее сокращение объемов добычи - самое значительное в истории.

Министры стран ОПЕК также призывают к проведению международных переговоров и выработке срочных мер в связи с обвалом цен на нефть.

Как заявил президент Алжира Абдельлазиз Бутефлика, страны ОПЕК не будут спокойно наблюдать за тем, как уменьшаются их доходы от продажи нефти. Он призвал экспортеров нефти использовать все законные средства, чтобы защитить свои интересы.

Представители Саудовской Аравии считают, что Россия, Мексика, Норвегия и другие крупные экспортеры нефти, не входящие в ОПЕК, могут также сократить уровень добычи нефти, чтобы остановить падение цен.

Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин заявил, что Москва готова поддержать решение ОПЕК о снижении объемов добычи нефти. По его словам, сокращение экспорта российской нефти может составить 300-320 тысяч баррелей в день.

Вместе с Россией о готовности сократить уровень добычи заявили и в Азербайджане. По словам министра промышленности и энергетики страны Натика Алиева, сокращение может составить 300 тысяч баррелей в день.

В случае если планы ОПЕК будут реализованы при поддержке России и Азербайджана, совокупное сокращение добычи нефти на 2,6 млн. баррелей в день составит 3% объема нефти, производимой в мире.

Мексика же заявила, что не намерена сокращать объемы добычи нефти, так как у нее этот показатель и так снижается.