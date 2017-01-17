Торговая война с Россией обошлась Украине в $1 миллиард - Мининфраструктуры

Украина потеряла более 1 миллиарда долларов в результате торговой войны с Российской Федерацией, сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя.

"Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков", - заявил он.

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По словам замминистра, фактически весь экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными дорогами через территорию РФ, был заблокирован.

"Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, а потом 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Кыргызстан.

Более того, даже несмотря на их предписания в указе президента РФ, они ограничивали наш экспорт в другие страны Средней Азии", - добавил Довгань.