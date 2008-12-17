Банки используют рефинансирование для покупки валюты

В Секретариате Президента Украины считают, что коммерческие банки продолжают использовать средства рефинансирования для работы на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он сообщил, что при принятии регуляторных решений в отношении работы банков Национальный банк Украины не учел предложения Президента, в частности, предложение о рабочей группе, в которую бы вошли специалисты крупнейших банков, Гостамослужбы и Госфинмониторинга для проведения постаудит заявок на покупку валюты на межбанке.

«У нас сегодня есть существенное несоответствие объемов спроса, которые подаются на рынок, и объемов спроса, который фактически пересекает границу. Таким образом, имеют место существенные спекуляции», - отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он также отметил, что банки продолжают использовать средства рефинансирования для покупки валюты на межбанке, что негативно отражается на курсе национальной валюты.

«Есть определенная зависимость между объемами рефинансирования, которые предоставляются Нацбанком, и валютообменным курсом. Поэтому у нас есть подозрение, что все-таки существует механизм, в соответствии с которым часть средств, которые предоставляются банкам в виде рефинансирования, попадает на валютный рынок, и создает таким образом давление на курс», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

По его мнению, сегодня необходимо принять ряд мер, которые бы ограничили возможности для спекуляций на валютном рынке.

Так, по словам Р.ЖУКОВСКОГО, принцип «продал валюту по тому курсу, по которому купил» для несостоявшихся контрактов должен действовать во всех случаях, независимо от того, контракт проводится с использованием собственных средств или средств кредита.

«То есть, это может быть одним из механизмов, через которые рефинансирование попадает на валютный рынок», - считает Р.ЖУКОВСКИЙ.

Кроме того, по мнению Секретариата, Нацбанк должен проводить рефинансирование комбанков только на уровне, необходимом для осуществления платежей, и «ни копейкой более».

«Сегодня банк предоставляет залог, и в зависимости от того, как этот залог Национальный банк принимает, он может получить рефинансирование независимо от того, какая реальная необходимость у него в средствах, для того чтобы проводить платежи», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, данные меры помогут стабилизировать ситуацию на валютном рынке и определить «уравновешенный» курс гривни.

«Суть этих мер будет заключаться в удержании стабильного курса, в том числе, если их будет недостаточно, мы прогнозируем выход с интервенциями Нацбанка на протяжении какого-то периода. Думаю, что на протяжении уже двух недель (в случае принятие указанных выше мер), мы будем иметь реальное понимание того, удалось ли удержать уравновешенный курс, действительно ли эти дополнительные меры удержали спекулянтов и не пускают их на рынок, достаточно ли их и можем ли мы удерживать такой курс интервенций, не теряя резервы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 декабря, на украинском межбанковском валютном рынке продолжился галопирующий рост цен на американскую валюту.

Так, торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3550/8,5350, к 11:00 цены выросли 8,5300/8,7700. К закрытию ценовые уровни вновь обновили максимум 9,3000/9,6000. В 15:00 НБУ объявил о выходе на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,6600.

К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 13,0650/13,4970.