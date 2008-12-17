Костюк стал гендиректором ”Укрзализныци”
18:02, 17 декабря 2008Финансы
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Человек Литвина
Михаил КОСТЮК назначен генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.
Он отметил, что это назначение проведено по предложению Блока Литвина в связи с вхождением фракции в коалицию.
Справка УНИАН. М.КОСТЮК до назначения был заместителем гендиректора «Укрзализныци».
Должность гендиректора "Укрзализныци" с 29 декабря 2007 г. занимал Василий МЕЛЬНИЧУК.
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