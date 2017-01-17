Гройсман назвал ключевую задачу пенсионной реформы

Ключевая задача пенсионной реформы, которую необходимо провести в Украине, - повысить размер пенсий и сократить дефицит Пенсионного фонда, сказал в ходе общения с журналистами премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Нам надо разобраться с пенсионной системой и сделать все, чтобы повысить пенсии. Нет другого варианта - люди живут за чертой бедности. И наша задача - найти резервы и отдать должное людям, - сказал Гройсман. - И сейчас речь идет об изменении пенсионной системы, которое приведет к уменьшению дефицита Пенсионного фонда. Мы такие шаги уже делаем. Детенизация, повышение зарплаты дают такие возможности (уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда)".

"Я слышу некоторые прогнозы (о повышении пенсионного возраста - УНИАН), это разговоры ни о чем. Пытались раскачать страну через тарифы - не вышло. Ищут что-то еще, в том числе пенсионный возраст, чтобы запугать людей. Но я хочу заверить, что мы не сделаем ничего плохого в отношении граждан. Каждый наш шаг будет пропущен через сердце с пониманием того, как живет гражданин. Мы будем честно вести диалог с обществом", - отметил премьер.

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Как сообщал УНИАН, проведение в Украине пенсионной реформы является одной из ключевых реформ, озвученных основным кредитором страны - Международным валютным фондом. При этом задачей реформы является сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 150 миллиардов гивень и будет покрыт преимущественно за счет дотаций из государственного бюджета.

По расчетам правительства, сокращение дефицита ПФ возможно за счет детенизации зарплат и повышения уровня платежной дисциплины, в частности дисциплины уплаты единого социального взноса как ключевого платежа в Пенсионный фонд. На текущий момент из 16 миллионов работающих граждан Украины ЕСВ платят не более 10 миллионов.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подчеркивал, что Украина не брала на себя фиксированные обязательства повышать пенсионный возраст в рамках пенсионной реформы, поэтому правительство не будет делать какие-либо шаги в данном направлении.