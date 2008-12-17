Доллар за 9,5 грн. сделает проблемными 60% ипотечных кредитов

При курсе 9,5 грн./долл. в категорию проблемных попадут 60% ипотечных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

«Мы общались с крупнейшими банками и получили их комментарии. Крупнейшие банки заявили, что при курсе 7,5 грн./долл. 25% кредитного портфеля будет считаться таковым, который не будет возвращен, – отметил Р.ЖУКОВСКИЙ. – Там есть некоторый зазор, но на сегодня в целом ситуация соответствует этом прогнозу. То есть 20% ипотечных кредитов, полученных в иностранной валюте, вышли на просрочку, и эта ситуация будет ухудшаться с каждой дополнительной копейкой валютного курса. При таком курсе, который мы уже имеем, когда он достиг отметки в 9 грн./долл., а некоторые договора на межбанке предлагаются и по 9,5 грн./долл., можно прогнозировать смело 60% невозвращенных кредитов».

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 декабря, на украинском межбанковском валютном рынке продолжился галопирующий рост цен на американскую валюту. Так, торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3550/8,5350, к 11:00 цены выросли до 8,5300/8,7700. К закрытию ценовые уровни вновь обновили максимум – 9,3000/9,6000. В 15:00 НБУ объявил о выходе на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,6600.

К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 13,0650/13,4970.