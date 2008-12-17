Ситуация с газом неопределенная из-за пассивности правительства

Ситуация с украинско-российскими газовыми переговорами остается неопределенной из-за пассивности правительства, заявляет Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Главная причина заключается в том, что правительство Украины фактически самоустранилось от обеспечения переговорного процесса с Россией», - цитирует Б.СОКОЛОВСКОГО пресс-служба Президента Украины.

В частности, он напомнил, что на сегодняшний день отсутствует договоренная цена на газ, не определена транзитная ставка, не решен вопрос с погашением задолженности Украины, которая сложилась на протяжении 2008 года.

Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что еще в феврале 2008 года (когда были достигнуты договоренности между президентами Украины и России по газовым вопросам) Кабмину было поручено безотлагательно обеспечить переговоры в соответствии с директивами главы государства.

«Вместе с тем, украинское правительство решило по-своему определиться с приоритетами. Фактически, как тогда было объявлено первым вице-премьером Александром ТУРЧИНОВЫМ, переговоры с Россией «были начаты с чистого листа», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, добавив, что практически речь шла о дезавуировании договоренностей В.ЮЩЕНКО и Владимира ПУТИНА.

В этом году Президент неоднократно обращал внимание на конкретные действия или бездеятельность правительства Украины по газовой теме, напомнил Б.СОКОЛОВСКИЙ. Речь шла, в частности, о вопросе долга за потребленный и закачанный в хранилища газ.

«Кроме того, Президент давал четкие указания относительно подготовки соглашения о долгосрочном сотрудничестве с Российской Федерацией... Фактически не выполнены директивы главы государства, и в результате мы имеем ситуацию, когда государство несет серьезные убытки - как экономические, так и политические», - констатировал Б.СОКОЛОВСКИЙ, отметив в этом контексте штрафные санкции, которые сегодня «вполне обоснованно» насчитывает российская сторона за просроченные выплаты.

Кроме того, добавил он, перевод задолженности в следующий год угрожает в первую очередь нелогичным завышением цен на газ для Украины и существенно осложняет вопрос приведения в соответствие тарифов на транзит. Б.СОКОЛОВСКИЙ особо отметил, что речь идет также о создании угрозы «фактического подчинения украинской ГТС неукраинским транзитерам».

«В этой связи Президент последние недели прилагает значительные личные усилия, чтобы выровнять ситуацию, урегулировать ее, найти возможности погашения задолженности», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он добавил, что глава государства делает все, чтобы оказать максимально возможное дипломатическое содействие обеспечению эффективного переговорного процесса «на равноправных условиях, как того требует дух партнерства между Украиной и Россией».

Как сообщал УНИАН, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

26 ноября председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что компания не может приобрести валюту для погашения долга перед российским открытым акционерным обществом «Газпром».

По состоянию на 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и попросил "Газпром" об отсрочке по расчетам по газовому долгу за сентябрь и частично за октябрь.