Бурный рост украинского фондового рынка в 2009 году не предвидится

Сегодня не существует никаких предпосылок для такого бурного роста украинского фондового рынка в следующем году, какой был в позапрошлом, кроме спекулятивных инвестиций в отдельные бумаги.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Сократ» Константин СТЕПАНОВ.

По его прогнозам, отечественный рынок акций в 2009 году будет находиться в боковом тренде с вероятным небольшим ростом в четвертом квартале. Как предполагает К.СТЕПАНОВ, индекс ПФТС закроется в 2008 году на уровне 265-275 пунктов, хотя при учете девальвации гривни к доллару рынок в долларовом выражении находится значительно ниже.

Представитель ИГ «Сократ» считает, что финансовые показатели многих компаний в четвертом квартале 2008 года и в первом полугодии 2009 будут значительно хуже по отношению к соответствующим предыдущим периодам, что, вероятно, отобразится на снижении котировок акций на отечественном фондовом рынке. По его оценкам, рынок может просесть еще на 10-15% относительно уровня закрытия в текущем году.

По мнению К.СТЕПАНОВА, «в первом полугодии 2009 года мы будем свидетелями ряда дефолтов по корпоративным облигациям среди украинских компаний, которые будут еще более негативно влиять на инвесторов при принятии инвестиционного решения». Он считает, что на фондовый рынок в отмеченный период будут оказывать влияние как экономические факторы - продолжение девальвации гривни, падение ВВП (-7%), падение промышленного производства (-5%), инфляция 17%, так и непростая политическая обстановка в стране. Ежедневные средние объемы торгов будут незначительными, в пределах 0,7-1,5 миллиона, прогнозирует К.СТЕПАНОВ.