МВФ так и не увидел реформ в Украине – экономист

Повышение пенсионного возраста не является основным требованием Международного валютного фонда. Главные требования МВФ – концептуальные реформы и борьба с коррупцией, чего эксперты фонда так и не увидели в Украине, в частности, и в последние годы.

Об этом заявил в эфире телеканала "112" лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

"Я вчера встречался с руководителем представительства МВФ в Украине Жеромом Ваше и его командой. Главный вывод, который вынес из этой встречи – фонд хочет работать в Украине, однако эксперты не видят никакого прогресса во внедрении реформ и борьбе с коррупцией", - отметил Виталий Скоцик.

Комментируя заявление вице-премьер-министра Павла Розенко о том, что правительство не будет вносить никаких законопроектов относительно пенсионного возраста и не поддержит их, Виталий Скоцик отметил, что пока в этом нет необходимости, ведь Кабмин еще выполняет обязательства, взятые правительством Азарова.

"Вы знаете, что под каждый транш кредита подписывается отдельный меморандум. Сейчас правительство внедряет повышения пенсионного возраста женщинам до 60 лет. Украина обязалась это сделать еще при президенте Януковиче. Риторика о 63 года может появиться только после этого. Если экономическая политика не будет изменена, то так, очевидно, и будет, ведь дефицит Пенсионного фонда на сегодня составляет 140 миллиардов гривень", - говорит Виталий Скоцик.

По словам политика, проблемы с наполнением Пенсионного фонда в Украине вызваны не демографической, а миграционной кризисом.

"По классификации ООН, в Украине всего лишь 42% экономически неактивного населения, то есть людей в возрасте до 16 и свыше 64 года. Демографическая структура у нас хорошая. Но проблема в том, что 7,5 миллиона украинцев работают за рубежом и не платят налогов в Украине", - говорит политик.

Он отметил, что рекомендации МВФ направлены на то, чтобы в течение 8-10 лет прекратить кредитование Украины.

Читайте такжеЛидер Аграрной партии выступил против государственного финансирования парламентских партий

"Что такое МВФ? Это кредиторская организация, которая хочет вернуть свои деньги с процентами – вот и все. Это правительство сделало МВФ "Бабаем" в глазах украинцев и пугает требованиями кредитора вместо того, чтобы делать реформы. Фонд может дать или не дать деньги, вопрос же не в нем. Вопрос в том, что правительство само идет к кредитора, чтобы залатать дыру в бюджете в 1,6 миллиарда долларов и соглашается выполнять обязательства", - отметил Виталий Скоцик.

Комментируя возможное изменение политики США в отношении Украины Виталий Скоцик отметил, что вчерашний визит вице-президента Джозефа Байдена подтверждает последовательность американской политики, а оценивать предвыборную риторику новоизбранного президента США Дональда Трампа пока рано.

"Избирательная стратегия и стратегия управления государством – это совершенно разные вещи. Какой будет поддержка Украины, станет понятно после формирования аппарата президента, назначение нового вице-президента. Однако главное, все же, как сама страна будет вести свою собственную политику", - говорит Виталий Скоцик.