Правительство уточнило макропоказатели на 2009 год

Правительство на заседании в среду приняло Постановление об уточнении основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2009 год. Об этом УНИАН сообщили в секретариате Кабинета министров Украины.

Как сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, в соответствии с данным решением, в основу прогноза положен оптимистичный сценарий развития экономики, в частности предусматривается рост ВВП на уровне 0,4% к предыдущему году, индекс потребительских цен – 109,5% (декабрь к декабрю), индекс цен производителей – 112%.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, уточненные макропоказатели учитывают последствия реализации системных антикризисных мероприятий правительства. Министр отметил, что уточненные макропоказатели предусматривают улучшение динамики мировых цен, а соответственно – спрос на внешних рынках металла.

Министр экономики также объяснил, что в соответствии с новым сценарием экономического и социального развития страны на следующий год, спрос в экономике будет поддерживаться на минимально-достаточном уровне, в частности, благодаря проведению индексации заработной платы как для бюджетной сферы, так и для экономики в целом.

Правительство также прогнозирует существенное замедление инфляционной динамики, по сравнению с предыдущими двумя годами вследствие сокращения или существенного замедления роста внутренних цен. В частности, индекс потребительских цен на 2009 год прогнозируется на уровне - 9,5%.