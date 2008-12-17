КМУ принял за основу проект Программы своей деятельности

Правительство на заседании в среду рассмотрело и приняло за основу проект Программы деятельности Кабинета министров Украины в кризисный и посткризисный периоды.

Как сообщили УНИАН в секретариате Кабинета министров Украины, проект программы учитывает положение Коалиционного соглашения и актуальные задачи правительства, определенные Программой деятельности «Украинский прорыв: для людей, а не политиков».

Программа учитывает предложения и замечания министерств и ведомств, центральных органов исполнительной власти, а также перечень инфраструктурных проектов, реализация которых должна быть направлена на достижение программных целей.

В программе доработан раздел «Украина и мир», а также другие разделы программы в части европейской интеграции и международного сотрудничества.

Также документ дополнен перечнем законопроектов и перечнем инвестиционных и инновационных проектов, направленных на выполнение программы и разделом о влиянии мирового кризиса на экономику Украины.

Согласно проекту, своими первоочередными программными задачами правительство определило:

достижение макроэкономической стабилизации; оздоровление и возобновление нормального функционирования финансовых рынков Украины, а также возобновление доверия к банковской системе; минимизацию негативных социальных последствий через проведение взвешенной и ответственной социальной политики; усиление экономической активности и возобновление экономического роста.

Среди программных задач и мероприятий, ориентированных на среднесрочную перспективу (2010-2012 гг.): обеспечение фундаментальных предпосылок посткризисного развития Украины; снятие инфраструктурных ограничений развития; повышение технологического уровня индустриального производства; создание современного агропромышленного комплекса и т. п.

Проект Программы деятельности правительства в кризисный и посткризисный периоды в течение недели будет доработан и вынесен на утверждение на внеочередное заседание КМУ, которое состоится в субботу, 20 декабря.