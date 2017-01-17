Переговоры продолжаются, но даты заседания Совета директоров МВФ по Украине пока нет - Гройсман

Украина продолжает переговоры с ключевым кредитором - Международным валютным фондом, однако пока нет даты подписания нового меморандума по четырехлетней программе реформ и заседания Совета директоров Фонда по Украине.

Об этом сказал в ходе общения с журналистами премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы в постоянном диалоге с МВФ. Минфин ведет переговоры. Но такой даты (подписания меморандума и заседания Совета директоров - УНИАН) пока нет", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

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В ноябре МВФ обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.

В декабре Украина приняла бюджет, а также выполнила одну из важнейших на текущий момент рекомендаций Фонда в части восстановления банковской системы и провела национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк".

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров по Украине состоится в конце января. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, однако Совет директоров соберется для обсуждения программы реформ с Украиной "в ближайшие недели".